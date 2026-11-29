К 50-й годовщине присвоения Туле почетного звания «город-герой», железнодорожники решили провести косметический ремонт бронированного вагона-салона из состава экспозиции военно-мемориального комплекса на Московском вокзале Тулы, для чего его временно перевезут в цех локомотивного депо.

Специалисты проведут техническое обслуживание ходовой части, реставрационные работы кузова и внутреннего интерьера, заново окрасят вагон.

В этом поезде в январе 1977 года советский лидер Леонид Брежнев приезжал вручал Туле Золотую Звезду героя и орден Ленина. А вот обратно после небольшого ремонта брежневский вагон-салон не вернётся. Он отправится на малую родину Леонида Ильича в Курск, где будет задействован в мероприятиях, посвящённых 120-летию со дня его рождения.

Эту информацию tula.aif.ru подтвердил источник на железной дороге, а потом в ходе «прямой линии» о том же заявил и курский губернатор Александр Хинштейн. Глава региона также сообщил, что в городе по инициативе почётного гражданина Курской области Геннадия Дюмина будет открыт памятник Брежневу. Что же касается вагона-салона, то Хинштейн озвучил некоторые подробности участия уникального экспоната в юбилейных мероприятиях.

По словам губернатора, 19 декабря в вагон откроют доступ, его можно будет посетить всем желающим. «Сразу поезд не уедет, мы постараемся задержать. Нет ничего более постоянного, чем временное. Тем более сегодня доступа к этому поезду [в Туле] нет, а я считаю, что это очень и очень было бы, конечно, интересно. Ну, по крайней мере, так хочется верить», — сказал Хинштейн с улыбкой. Всего таких вагонов было сделано 12 — в Ленинграде, на заводе имени Егорова, всего до наших дней уцелело два, один из них пока находится в Туле.

В реальности же вагон-салон Брежнева в Туле всегда был доступен для посещения в составе экскурсионных групп военно-мемориального комплекса «Бронепоезд № 13», который стоит на соседнем пути.