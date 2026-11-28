Молодой лебедь, которого в среду удалось отловить на пруду в Богородицке, временно поселился у волонтёра по спасению диких птиц и животных Табрис Янгчен. Сейчас птице предстоит пройти обследование и длительное лечение, рассказала Табрис.

«В понедельник планируем отправить анализы на неизлечимые инфекции, - говорит Табрис Янгчен. - Очень надеемся, что у пернатого их не обнаружат. Если по анализам всё будет хорошо, то врач уверен, у лебедя с «ангельским» крылом хорошие перспективы».

По результатам рентгенологического исследования врач выявил у лебедёнка серьёзные нарушения развития: недоразвиты внутренние органы, в том числе головной мозг, а размер черепа меньше нормы. Также обнаружены признаки тяжёлой инфекции, затрагивающей кости, глаза, лёгкие и кишечник.

Одной из заметных патологий стало искривление кистевого сустава, известное как «ангельское крыло». Однако, как отмечает волонтёр, это лишь внешнее проявление более серьёзных проблем со здоровьем птицы. В дальнейшем искривлённую часть крыла планируют ампутировать, чтобы лебедь не травмировал её ещё сильнее. По словам Табрис, операция не представляет особой сложности и пока не требует срочного вмешательства. Сейчас главная задача — установить точный диагноз и стабилизировать состояние птицы. Спасённому лебедю уже дали имя — Стебут.

Табрис отмечает, что в нашем регионе не так много лебедей. Одной из причин - ошибочное мнение, что эти птицы вредители. Поэтому многие охотники их попросту отстреливают.

Напомним, историю спасения лебедя ранее рассказывал tula.aif.ru.