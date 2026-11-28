Очередная партия гуманитарного груза из Одоевского района направлена военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, передают «Тульские известия».

К сбору помощи присоединились неравнодушные жители района. Формированием и подготовкой груза занимались в Центре народного творчества и кино. В состав отправления вошли маскировочные сети, которые помогут бойцам в полевых условиях, средства личной гигиены — зубная паста и мыло, а также продукты питания и сладости.

«Среди переданных гостинцев — чай, печенье и около 20 литров домашних заготовок: варенья, повидла и желе», - пишет издание.

Напомним, ветераны СВО из Тулы стали многократными победителями в парадайвинге.