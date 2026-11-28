По прогнозу синоптиков сайта gismeteo, в Туле, 29 ноября будет пасмурная погода, местами пройдёт небольшой снег.



Утром пасмурно, столбики термометров покажут -6℃, днём облачно, температура воздуха до -3℃. Ветер северо-западный, слабый, до 2 м/с, атмосферное давление повышенное - 766 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



Ночью облачно, небольшой снег, на дорогах туман и гололедица, температура воздуха опустится до -7℃, ветер северо-западный, слабый, до 2 м/с, атмосферное давление 765 мм рт. ст.



По геомагнитной активности ожидаются небольшие возмущения. Высота снежного покрова достигнет 24 см.