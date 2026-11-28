Украинские беспилотники вновь метят в Тулу , теперь – с вечера 28 ноября. О введении в регионе режима повышенной готовности проинформировал губернаторский канал.

«Беспилотная опасность в Тульской области. Сохраняйте спокойствие и следуйте официальным рекомендациям», – появилось сообщение на ресурсе Дмитрия Миляева в 20.23.

Напомним, в ночь на субботу, 28 ноября, ВСУ наслали на Тульскую область десятки БПЛА самолётного типа. Российская ПВО успешно отразила массированную атаку – все 27 летательных аппаратов были уничтожены.

Будьте бдительны и берегите себя!

Телефон экстренных служб – 112.