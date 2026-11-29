14 вражеских БПЛА перебила ПВО в Тульской области к утру 29 ноября. Об успехах защитников неба проинформировал губернатор Миляев.

«Прошедшей ночью, в период беспилотной опасности, подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены ещё 10 украинских беспилотников. Пострадавших нет», – заявил глава региона на своих интернет-ресурсах в 06.56.

Ещё о четырёх сбитых аппаратах стало известно накануне поздно вечером. Во всех случаях повреждений инфраструктуры и зданий (предварительно) не допущено, пострадавших нет точно.

После семи утра воскресенья, 29 ноября, Тульская область освобождена от режима беспилотной опасности, действовавшего с 20 часов 23 минут вчерашней субботы.

На заметку, телефон вызова экстренных служб – 112.