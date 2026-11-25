Вопрос, касающийся того, чтобы дополнить гимн Тулы четвёртым куплетом, восстановив полный исторический текст песни «Тульская оборонная», депутаты поддержали единогласно. Об этом сообщает пресс-служба Тульской городской думы. В новой редакции слова «советским солдатом» заменили на «российским солдатом».

Ранее предложение обсуждалось на расширенном заседании общественного совета Тулы и было поддержано.

В новой редакции песня звучала на церемонии торжественного открытия Дня города на главной площади. Её исполнил сводный хор учащихся детских школ искусств из 200 человек.

Глава Тулы Алексей Эрк отметил, что добавление куплета в гимн особенно символично в год, когда город отмечает несколько памятных дат. Это 880-летие основания, 85-летие оборонительной операции, 60-летие награждения орденом Ленина и 50-летие присвоения Почётного звания «город-герой».