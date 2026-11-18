Четыре года назад мы предложили вернуть в гимн города четвёрный куплет, который «потерялся» 25 лет назад. Журналисты провели широкий экспертный опрос о целесообразности включения четвёртого куплета песни в гимн. Большинство опрошенных редакцией тогда признали актуальность такого шага. Нас поддержали читатели, некоторые чиновники и представители региональных отделений нескольких партий.

Перед днём 880-летия Тулы обозреватель «АиФ в Туле» Алексей Мурат предложил губернатору Дмитрию Миляеву и главе тульской администрации Илье Беспалову включить куплет при исполнении гимна города на открытии праздника 300-голосым детским хором. И он прозвучал.

А теперь на расширенном заседании общественного совета Тулы принято решение добавить четвёртый куплет песни «Тульская оборонная» в гимн.

Вот эти строки:

Нужно сказать кой-каким дипломатам,

Пусть непременно учтут господа —

Нынче за каждым советским солдатом

Строем железным стоят как всегда:

(и далее припев про знаменитые тульские улицы).

Правда, общественный совет решил заменить слова про советского солдата на российского, но среди тех, кто по нашей просьбе в своё время высказывался об этом, были и выступавшие против такой замены.

«Четвертый куплет „Тульской оборонной“ — это поздняя доделка к главной тульской песне, — считает автор „АиФ в Туле“ краевед Сергей Гусев. — В середине семидесятых его ещё не было. В 1978 году всесоюзная фирма „Мелодия“ выпустила диск-гигант с названием „Тула — город-герой“. „Тульскую оборонную“ на нём исполняет ВИА „Красные маки“ Тульской областной филармонии без четвёртого куплета.

Он появился позже, на волне тогдашнего обострения международной обстановки. Вспомнить хотя бы бойкот Московской олимпиады. Автор текста Владимир Гурьян тогда ещё был жив, поэтому дописывал новые строки скорее всего сам.

В начале девяностых, когда принимался тульский гимн, четвертый куплет оказался неактуален. Тем более, что мы сами стали не товарищами, а теми самыми господами. Но все-таки умели старые мастера заглядывать в будущее, сейчас строки про „нужно сказать кой-каким дипломатам...“ вновь современны».