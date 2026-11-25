24 ноября около 19.05 на 146-м километре автодороги М-2 «Крым» в Заокском районе Тульской области произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительной информации, столкнулись автомобили «Форд Карго» под управлением мужчины 1981 года рождения, «Вольво», за рулем которого находился молодой человек 2004 года рождения, и «ГАЗ-330252», которым управлял мужчина 1986 года рождения.

«В результате аварии водитель автомобиля «ГАЗа» погиб», - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, за сутки спасатели МЧС выезжали на места 14 ДТП в Тульской области.