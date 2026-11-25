Правительство Тульской области приняло постановление, которое детально регламентирует финансовые взаимоотношения между студентами, государством и будущими работодателями в сфере целевого обучения. Документ касается студентов медицинских и фармацевтических специальностей, которые учатся за счёт регионального бюджета.

Постановлением утверждён порядок выплаты двух видов платежей: компенсации за обучение и штрафа. Эти меры применяются, если одна из сторон нарушает условия договора о целевом обучении.

Заказчик (медицинское учреждение или орган власти) платит компенсацию студенту при отказе заключать с ним договор (при наличии мест), не трудоустроил выпускника или расторг соглашение в одностороннем порядке. В этом случае государство возмещает студенту расходы на его обучение.

Гражданин (студент) платит компенсацию государству, если сам расторг договор, не вышел на работу после получения диплома или уволился раньше положенного срока. Сумма рассчитывается исходя из фактических затрат бюджета на его учёбу, но не менее чем за первый год. Если врач не отработал положенный срок, он возмещает средства пропорционально неотработанному времени.

Штраф всегда идёт в связке с компенсацией. Его размер (прямо в документе не оговаривается) составляет двукратную сумму выплаченной компенсации. Расчётом сумм занимается учебное заведение, где учился студент. В течение 30 рабочих дней после выявления нарушения ему выставляется требование о выплате. На оплату даётся срок до 12-го месяца со дня получения требования. Если деньги не поступают, взыскание будет проходить через суд. Средства в полном объёме зачисляются в бюджет Тульской области.

Новые правила распространяются на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2026 года.

Впрочем, и до появления этого документа, в регионе были случаи, когда на не отработавшего по договору выпускника медицинской образовательной организации подавался иск в суд.

По состоянию на 2025/2026 учебный год от Тульской области обучались по целевым направлениям 918 студентов и ординаторов.