За 36 часов, предшествующих 9.00 25 ноября, в Тульской области местами выпало до двух третей ноябрьской нормы осадков. Об этом сообщили в тульском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. А поскольку они были в твёрдом агрегатном состоянии, то высота снежного покрова оказалась ближе, скорее, к значениям начала февраля!

Отвыкшие от зимней погоды даже в декабре, туляки вынуждены браться за снеговые лопаты, выгонять снегоуборщики. Ещё больше забот у дорожных и коммунальных служб, а также сотрудников ГАИ — ДТП на фоне сложных метеоусловий участились.