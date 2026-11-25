В одном из тульских водительских чатов в национальном мессенджере появилось такое объявление: «Готов откопать вашу машину. В зависимости от фронта работ. Легковые от 2000 рублей, грузовые от 5000 рублей. Так же откапываем гаражи, домовые подъезды, ворота, участки. Оплата в зависимости от фронта работ».

Одна из участниц чата отреагировала: «Вот это ценники, я у себя во дворе олигархом могу стать с такими ценами».

Напомним, высота снежного покрова в Тульской области после первого же серьёзного снегопада ещё до начала календарной зимы местами уже приблизилась к норме начала февраля.