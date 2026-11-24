Сирены ракетной опасности разбудили Тулу среди ночи 25 ноября. Особый режим введён во всём регионе. Жителей просят сохранять спокойствие и хладнокровно следовать базовым мерам безопасности. Информацию распространил канал главы региона Миляева.

«Ракетная опасность в Тульской области. Уважаемые жители! Сохраняйте спокойствие и следуйте официальным рекомендациям », – провозгласил губернатор в 02.23.

Напомним, номера телефонов экстренных служб: 01, 101, 112.