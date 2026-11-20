Тулякам напомнили о соблюдении мер пожарной безопасности зимой в отопительный период. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Необходимо проверить печь и дымоход до начала отопительного сезона.

Нельзя топить печь с перекалом, выбирать для розжига бензин и прочие легковоспламеняющиеся жидкости.

Также не следует сушить вещи и дрова над печкой и около неё.

Не стоит оставлять без присмотра и накрывать включённые обогреватели.

Нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы.

Хранить горючие жидкости рядом с нагревательными приборами.

Важно следить за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов.

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