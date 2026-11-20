Тулякам напомнили о соблюдении мер пожарной безопасности зимой в отопительный период. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
- Необходимо проверить печь и дымоход до начала отопительного сезона.
- Нельзя топить печь с перекалом, выбирать для розжига бензин и прочие легковоспламеняющиеся жидкости.
- Также не следует сушить вещи и дрова над печкой и около неё.
- Не стоит оставлять без присмотра и накрывать включённые обогреватели.
- Нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы.
- Хранить горючие жидкости рядом с нагревательными приборами.
- Важно следить за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов.
Ранее жителям рассказали, за что могут оштрафовать дачника осенью.