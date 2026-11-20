Собрание депутатов города Болохово Киреевского района ещё 9 октября приняло отставку главы местной администрации Марины Чуйкиной с формулировкой «по собственному желанию». Широко об этом известно не было, но глава поселения Людмила Астахова подтвердила нам эту информацию. Исполняет обязанности главы Ольга Стрельникова, ранее работавшая заместителем у Чуйкиной.

О причинах отставки главы администрации Астахова рассказала, что та хотела уйти ещё в мае, и в июне. Постоянно признавалась, что «устала», «надоело» и т.д. Но в итоге доработала до октября.

По нашей информации отставная глава, мать четверых детей, пока не работает, занимается их воспитанием и здоровьем.

Напомним, всероссийскую известность Марина Чуйкина получила в августе после подачи заявления в полицию на действия девочки-подростка, которая разрисовала смешариками новое резиновое покрытие недавно установленной детской площадки. В ситуацию вмешался губернатор, призвав отстать от ребёнка, потом он встретился с юной художницей. И вообще, на девочку тогда обрушилась неожиданная слава. А Чуйкина отозвала заявление, заявила, что инцидент исчерпан и отказалась уходить в отставку. Но, как показали дальнейшие события, спустя полтора месяца после августовского инцидента она всё-таки сделала это. Кстати, её аккаунт в соцсети, довольно посещаемый в те дни развития конфликта, удалён. Сама она в настоящее время недоступна для комментариев. В должности главы она проработала 3 года.

Напомним также, в последнее время город Болохово то и дело оказывался в центре скандальных историй и ситуаций. Так, весной полтора года назад местные власти почему-то воспротивились народной инициативе реставрации инсталляции «Знамя». Потом летом 2025 года местного подростка при попустительстве тогдашней главы отправили на вушку опиливать деревья, хотя это опасная работа, требующая навыков, обучения, допуска и т.д. Следом вспыхнул скандал, связанный с отключением газовых колонок в многоквартирных домах — якобы из-за состояния дымвентканалов.