Ракетный удар по Туле вероятен в ближайшее время ночью 20 ноября. Тревога объявлена во всём регионе, звучат сирены. Жителей просят сохранять спокойствие и хладнокровие при возможной экстренной ситуации.

«Ракетная опасность в Тульской области. Уважаемые жители! Сохраняйте спокойствие», – просигналил интернет-ресурс губернатора Дмитрия Миляева в 02.34.

Тулякам и гостям региона рекомендовано спуститься в убежища или расположиться в зданиях на нижних этажах, лучше всего - в помещениях без окон или подвалах.

Это вторая за сутки ракетная опасность в области – предыдущая действовала днём 19 числа в течение часа , происшествий в связи с этим не зафиксировано.

Внимание! В этот час в Тульской области объявлена также беспилотная опасность , силы ПВО Минобороны России находятся в полной боевой готовности.

На заметку: номера телефонов экстренных служб: 01, 101, 112.