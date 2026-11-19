Ракетный удар по Туле вероятен в ближайшее время ночью 20 ноября. Тревога объявлена во всём регионе, звучат сирены. Жителей просят сохранять спокойствие и хладнокровие при возможной экстренной ситуации.
«Ракетная опасность в Тульской области. Уважаемые жители! Сохраняйте спокойствие», – просигналил интернет-ресурс губернатора Дмитрия Миляева в 02.34.
Тулякам и гостям региона рекомендовано спуститься в убежища или расположиться в зданиях на нижних этажах, лучше всего - в помещениях без окон или подвалах.
Это вторая за сутки ракетная опасность в области – предыдущая действовала днём 19 числа в течение часа, происшествий в связи с этим не зафиксировано.
Внимание! В этот час в Тульской области объявлена также беспилотная опасность, силы ПВО Минобороны России находятся в полной боевой готовности.
На заметку: номера телефонов экстренных служб: 01, 101, 112.
ОБНОВЛЕНИЕ: в 03.20 губернатор Миляев сообщил об ОТБОЕ ракетной опасности в Тульской области.