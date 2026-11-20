Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе личной встречи поддержал кандидатуры четырёх губернаторов на должности секретарей соответствующих региональных отделений партии. Среди них был и губернатор Тульской области, член президиума регионального отделения «Единой России» Дмитрий Миляев. Это обычная практика при назначении нового руководителя регионального отделения. На 30 ноября планируется проведение конференции единороссов Тульской области, на которой будет принято окончательное решение по кандидатуре.

Партию Дмитрий Миляев назвал серьёзным ресурсом поддержки в регионе, отметив высокую активность жителей при формировании новой народной программы.

На встрече с Медведевым губернатор подчеркнул: курс региональных властей, выстроенный вокруг стратегии развития «Территория семейного счастья», полностью согласуется с новой партийной программой и отвечает всем стоящим перед регионом задачам.

Напомним, тульскими единороссами в течение почти 14-ти лет руководит Николай Воробьёв, ранее — председатель областной думы, а ныне сенатор РФ. С 2021 года он также является членом генерального совета партии.

Дмитрий Миляев вступил в «Единую Россию» в бытность главой администрации Тулы и возглавил городское отделение партии, а также был введён в состав президиума её регионального политсовета. Если его изберут секретарём регионального отделения, он станет первым тульским губернатором в этом качестве.