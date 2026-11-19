Очередная БПЛА-опасность в Туле и области введена к полуночи пятницы, 20 ноября. О тревоге сообщил губернатор.

«Беспилотная опасность в Тульской области. Сохраняйте спокойствие и следуйте официальным рекомендациям», – появился пост на ресурсе Дмитрия Миляева в 23.47 уходящего четверга.

Ни в коем случае не подходить к окнам – гласит одно из базовых правил при беспилотной опасности. Жителям советуют найти место без окон между несущих стен, например, в ванной комнате. При этом лучше сесть на пол.

Предыдущую БПЛА-тревогу в Тульской области отменили 19 ноября в 08.20. Днём в течение часа в регионе действовал также режим ракетной опасности .

Напомним, телефон экстренных служб – 112. Берегите себя и своих близких!