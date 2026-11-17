Осенняя уборка на участке сама по себе не повод для штрафа, но ответственность возникает, если нарушены правила пожарной безопасности, благоустройства, обращения с отходами и т.д.

Как рассказал tula.aif.ru адвокат Эльдар Шарафутдинов, размер взыскания зависит от конкретного нарушения и места, где оно произошло.

«Сжигание листвы, ботвы и мусора, разведение костров - это основной осенний риск. Ответственность наступает по ст. 20.4 КоАП, по ней предусмотрено предупреждение или штраф от 5 до 15 тыс. руб., в условиях особого противопожарного режима — от 10 до 20 тысяч рублей. Если огонь перекинулся на чужое имущество или пострадали люди, штраф составляет от 40 тыс. до 50 тыс.руб. (ч. 6 ст. 20.4 КоАП), а при тяжких последствиях возможно уголовное преследование», – сообщил Эльдар Рамильевич.

Отдельно штрафуют за вывоз листвы в лесополосу или на пустырь: это нарушение правил благоустройства и противопожарного режима, его размер зависит от конкретных обстоятельств, в том числе, куда вывезли и на каком транспорте. Также дачникам может грозить штраф до 50 тыс. руб. за сжигание мусора на участках.

Участок, заросший бурьяном, создает прямую угрозу возгорания, поэтому это тоже является административным нарушением. Если на участке растёт борщевик Сосновского, применяются нормы регионального законодательства о благоустройстве. Причём, с 1 марта 2026 года бороться с борщевиком Сосновского и другими инвазивными растениями обязаны все собственники, а не только владельцы сельскохозяйственных земель. Если этого не делать, штраф составит от 20 до 50 тыс. руб.

За сжигание пластика, полиэтиленовой плёнки или рубероида могут оштрафовать на 2–3 тыс. руб. За складирование мусора на участке, вид разрешенного использования которого этого не предусматривает, орган местного самоуправления выдаёт собственнику предписание убрать мусор.