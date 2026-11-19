Днём, 19 ноября, поступило сообщение о возгорании автобуса ПАЗ в деревне Хомяково, об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

На место выехали два пожарных расчёта — шесть человек от МЧС России. Пострадавших нет, причина произошедшего устанавливается.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, рейсовый автобус под номером 157 маршрута «Тула-Слободка», загорелся на конечной остановке после завершения рейса. На кадрах заметно, что транспорт выгорел практически полностью.

Ранее сообщалось, что в Туле загорелись два автобуса.