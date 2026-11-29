В региональном правительстве прошла встреча с представителями тульского землячества, на которой были озвучены предложения молодёжи по развитию городского электрического транспорта, то есть трамваев.

Как сообщают «Тульские известия», автор проекта «Тульские трамвайные диаметры» — Александр Шишкин. Проект предполагает модернизацию городского электротранспорта. Предполагаемые результаты — рост пассажиропотока трамваев, повышение средней скорости движения, сокращение интервалов между рейсами.

Заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина прокомментировала идею так: развитие городского электротранспорта представляет интерес и может стать важным направлением, но вместе с тем реализация проекта потребует немалых денежных вложений.

Она предложила тщательно проработать его экономическую модель.

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