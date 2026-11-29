Четыре пожара зафиксированы в Тульской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Одним из самых масштабных стал пожар на складе, расположенном на Демидовской плотине в Туле. Возгорание ликвидировлаи на 210 квадратных метрах. Тушили пожар 24 огнеборца, приехали восемь единияц спасатеьной техники. Пострадавших нет.

В посёлке Горелки на Московском шоссе в товариществе собственников недвижимости «№ 4 ТОЗ» в этот день горели дом, дача и гараж. К тушени привлекались десть спасатедей и три единицы технрикик. Пострадавших нет.

Никто не пострадал и при двух других пожарах — в Новомосковске на улице Мира горел автомобиль, а в Узловой на улице Фестивальная произошёл пожар в квартире на первом этаже жилого дома.

Кроме того, тульские спасатели принмиали участие в ликвидации последсвий двух ДТП, произошедших в Арсеньевском и Белевском районах.

Ранее в Узловском районе спасатели деблокировали мужчину из грузовика после ДТП.

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