Дорожные службы Тульской области продолжают работу в усиленном режиме. По прогнозу синоптиков, сегодня продолжится снегопад, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Наталья Архипова провела рабочее совещание. В зоне особого внимания - уборка снега около объектов социальной инфраструктуры, то есть медицинских и образовательных учреждений. Непрерывно расчищаются тротуары, подходы к остановкам, пешеходные зоны, дворы и общественные пространства.

Управляющие компании занимаются устранением последствий непогоды на дворовых территориях. Задействованы свыше 470 единиц техники и свыше 2000 дворников. Муниципальные администрации контролируют и координируют работу спецтехники, персонала, управляющих компаний.

Также в усиленном режиме поручили работать энергетикам: снегопады приводят к отключениям электричества.

«Ни один населённый пункт не должен остаться без внимания в период непогоды», – подчеркнула Наталья Архипова.

Ранее жителям рассказали, куда сообщить о неубранном снеге.