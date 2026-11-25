В Тульской области выпал снег, дорожные службы перешли на усиленный режим работы. Специализированная техника расчищает проезжую часть и обрабатывает дороги противогололедными материалами, сообщает минцифры региона.

По прогнозам синоптиков, в течение дня в отдельных районах региона ожидаются новые осадки, местами возможна метель. На дорогах сохранится гололедица.

«Туляки могут оставить обращение через несколько сервисов: «Арсенал услуг» в МАХ, мобильное приложение «Арсенал услуг», «Открытый регион», ЕДДС», - сказали в минцифры.

Напомним, за 36 часов в Тульской области выпало до двух третей месячной нормы осадков.