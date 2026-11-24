Процент износа объектов системы теплоснабжения Новомосковска с 2020 года сократился с 71% до 61% в 2026-м. Об этом говорится в материалах комитета Тульской области по тарифам. К концу 2029 года его планируется снизить до 50%. Для сравнения: по состоянию на 1 января 2026 года уровень физического износа объектов теплоснабжения в целом по региону составил 51,19%. Однако, даже в результате реализации инвестиционной программы по Новомосковску доля потерь тепловой энергии при её передаче потребителям практически зе изменится, составив около 16%.

Отметим, с 1 октября 2026 года Новомосковская ГРЭС является единой теплоснабжающей организацией города и отвечает за поставку тепла и горячей воды для всех потребителей (около 31 тыс. лицевых счетов по отоплению и 4 тыс. — по горячему водоснабжению).

Правда, это не означает, что ГРЭС стала владельцем всех тепловых сетей на этой территории. Эксплуатационная ответственность остаётся распределённой между участниками системы: Новомосковская ГРЭС отвечает за источник, свои магистральные сети и центральные тепловые пункты (ЦТП), Восточный филиал «Компании коммунальной сферы» — за квартальные сети после ЦТП, управляющие организации – за внутридомовые системы.

Напомним, в январе 2024 года на Новомосковской ГРЭС произошла крупная авария с риском оставить значительную часть города без тепла на несколько дней. Жилые дома и соцобъекты временно были переведены на резервные линии теплоснабжения.