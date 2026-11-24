В Суворовском, как и других 13-ти муниципальных районах Тульской области, проводятся предусмотренные законом правовые процедуры, которые связаны с предстоящим упразднением городских и сельских поселений. Сами районы, в свою очередь, станут муниципальными округами, что ознаменует переход к одноуровневой модели местного самоуправления.

Эта реформа приведёт к тому, что Чекалин утратит статус самостоятельного муниципалитета (городского поселения). Долгое время он был самым маленьким городом во всей стране, но сейчас это "звание" перешло к якутскому Верхоянску, где якобы жителей в последние году оказалось чуть меньше, чем в Чекалине. Но, тем не менее, в европейской части России последний по-прежнему остаётся самым маленьким городом.

С преобразованием Суворовского района в муниципальный округ Чекалин останется населённым пунктом с точки зрения административно-территориального деления, но у него больше не будет своих атрибутов власти — администрации, собрания депутатов, бюджета. Все эти полномочия отойдут окружным органам местного самоуправления. Правда, в городе останется небольшой территориальный отдел администрации муниципального округа. По крайней мере, на переходный период.

Напомним, на 4 апреля 2027 года намечены муниципальные выборы в 14-ти преобразуемых муниципальных районах Тульской области.