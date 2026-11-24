К утру 24 ноября 1941 года советские войска в районе Венёва занимали следующее положение: 413-я стрелковая дивизия (без одного полка) удерживала рубеж по реке Шат от Марьино до Иваровки. 299-я стрелковая дивизия оборонялась на рубеже Иваровка — Бельково, 31-я кавдивизия с мотострелковым батальоном 11-й танковой бригады развернулась на рубеже Бельково — Быковка. 108-я танковая дивизия (18 танков), 1315-й стрелковый полк 413-й стрелковой дивизии, 124-й танковый полк обороняли ближайшие подступы к Венёву и сам город. В резерве были два полка НКВД.

Однако противник имел на этом направлении подавляющее превосходство в живой силе и технике. В девять часов гитлеровцы продолжили наступление на Венёв тремя колоннами танков и мотопехоты. Наступлению предшествовала сильная артподготовка, поддерживалось оно большим количеством авиации.

Наши войска оказали противнику упорное сопротивление. Зенитчики первой батареи 168-го артдивизиона успешно отразили атаки танков и мотопехоты у сёл Хавки и Берёзово. Пехота врага была вынуждена залечь. Тогда фашисты устремились в обход города с востока и запада. Вскоре их части оказались севернее Венёва. Но и в этих условиях наши воины продолжали драться до последнего снаряда. Бои шли до глубокой ночи, но под напором превосходящих сил наши части были вынуждены оставить Венёв. В город вошёл 24-й танковый корпус 2-й танковой армии вермахта.

Главные силы 173-й стрелковой дивизии закрепились на подступах к Кашире, что позволило им в дальнейшем задержать врага, рвавшегося к переправам через Оку.

В этот день 85 лет назад противник продолжал натиск и на Сталиногорском направлении. Советская 239-я стрелковая дивизия попала в окружение. После сильной миномётно-артиллерийской подготовки в 6.00 противник перешёл в наступление силами двух пехотных полков при поддержке 8-ми танков. После ожесточённых боёв остатки 239-й стрелковой дивизии отошли на рубеж по левому берегу Дона. Группа, прикрывавшая отход, была окружена немцами в деревне Урванка и после двухчасового боя уничтожена.

Войска Юго-Западного фронта продолжали вести бои на ефремовском направлении, в районе Тим и с передовыми частями противника в полосе обороны 6-й и 38-й армий.