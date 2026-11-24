На трёх межмуниципальных коммерческих маршрутах общественного транспорта между Тулой и крупнейшими населёнными пунктами Щёкинского района повышается стоимость проезда. С 30 ноября она составит:

- №280 «Тула-Щёкино-Советск» 254 руб. (+11,9%);

- №114К «Щёкино-Тула» 145 руб.(+13,3%).

С 1 декабря:

- №117К «Щёкино-Тула» 156 руб. (+13,9%).

Как объясняют в профильном ведомстве, в соответствии с действующим законодательством коммерческие перевозчики имеют право самостоятельно устанавливать стоимость своих услуг. При этом на аналогичных льготных маршрутах стоимость проез​​​​​​​да остаётся прежней.

Напомним, в середине октября подорожал проезд из Новомосковска и Узловой до Тулы.