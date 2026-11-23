Украинские БПЛА вновь оживились на подступах к Туле, теперь – поздним вечером 23 ноября. Беспилотная опасность объявлена во всём регионе. Информацию распространил канал губернатора.

«Беспилотная опасность в Тульской области. Сохраняйте спокойствие и следуйте официальным рекомендациям», – просигналил в мессенджере Дмитрий Миляев в 22.31.

После отмены беспилотной опасности ещё в восемь утра пятницы , 20 ноября, поводов для БПЛА-тревоги в регионе до этого часа вроде бы не было, однако, по информации Минобороны РФ, в ночь с субботы на воскресенье над Тульской областью было зафиксировано сбитие вражеских беспилотников самолётного типа. Об их количестве непосредственно над Тульской областью ничего не сообщается. Всего над регионами России в этот период было поражено 170 летательных аппаратов.

Сегодня днём в Тульской области звучали также сирены ракетной опасности .

Берегите себя и будьте бдительны! Телефон вызова экстренных служб – 112.