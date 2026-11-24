В арбитражный суд Тульской области поступило исковое заявление сразу от двух хозобществ — «Смешарики» и «Мармелад Медиа». Первое является правообладателем на одноимённый мультипликационный сериал, его название и персонажей. Второе специализируется в области управления правами на анимационные бренды.

Суть претензий из карточки дела не вытекает, но сумма указана — 200 тыс. рублей. Ответчиком выступает тульское хозобщество «РЕАЛ-М», основной вид деятельности которого заявлен как «оптовая торговля бытовой мебелью».

В картотеке дел арбитражного суда региона к этой фирме также заявлены ещё два аналогичных иска. Один, от студии «Мельница», в начале ноября был удовлетворён полностью. Претензии были связаны с незаконным использованием персонажей мультсериала «Лунтик» (0+). Суд насчитал к взысканию 60 тыс. рублей. Срок обжалования решения суда истекает сегодня. Другой, от «Союзмультфильма», пока не рассмотрен судом.

Напомним, в августе из-за героев мультсериала «Смешарики», которых девочка-подросток нарисовала на резиновом покрытии детской площадки в Болохове, разгорелся скандал. Глава местной администрации, увидев в этом признаки вандализма, подала заявление в полицию. Дело получило широкий общественный резонанс, юная художница получила поддержку и защиту со всей страны, а чиновница, которая хотела привлечь девочку и её родителей к ответственности, в итоге уволилась.