Сегодня в Пролетарском районном суде Тулы начинается рассмотрение уголовного дела по факту смертельного ДТП с участием пассажирского транспорта на Пролетарском (Чулковском) мосту 31 октября 2025 года.

В производстве Пролетарского райсуда находится уголовное дело в отношении двух должностных лиц, обвиняемых в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, и одного – в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц. Известно, что фигурантами дела, в частности, являются директор «Тулгорэлектротранса» Алексей Марушкин, начальник управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы Владимир Маринин и бывший первый заместитель главы администрации города Юрий Терехов. При этом в отношении ни одного из них такая мера пресечения, как содержание под стражей, не применялась. Двоим суд назначил запрет определённых действий, третьему – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Органами предварительного следствия установлено, что подсудимые ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности по контролю и обеспечению безопасного состояния дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе своевременному техническому обслуживанию и ремонту трамвайных путей, надлежащему оказанию транспортных услуг. Это, как считает следствие, и стало причиной ДТП 31 октября 2025 года, в котором 6 человек погибли, 17 получили телесные повреждения различной степени тяжести, отмечают в суде.

Объём уголовного дела составляет 36 томов, потерпевшими признаны 29 человек, допрошено 111 свидетелей.

Открытое судебное заседание по делу начнётся сегодня в 10.00.