Украинский БПЛА рухнул под Тулой в ночь на четверг 26 ноября. Ситуацию прокомментировал губернатор Миляев.

«В период беспилотной опасности подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших нет», – появилась запись в аккаунте главы региона в 02.57.

Миляев уточнил, что здания и инфраструктура в результате инцидента никак не пострадали, однако, информация эта пока предварительная.

Беспилотная опасность в Тульской области была объявлена в полночь , об отбое режима губернатор сообщил в 02.54.

Ранее в Туле и области звучали сирены ракетной опасности .

Напомним, телефон экстренных служб – 112. Берегите себя и своих близких!