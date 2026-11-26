Украинский БПЛА рухнул под Тулой в ночь на четверг 26 ноября. Ситуацию прокомментировал губернатор Миляев.
«В период беспилотной опасности подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших нет», – появилась запись в аккаунте главы региона в 02.57.
Миляев уточнил, что здания и инфраструктура в результате инцидента никак не пострадали, однако, информация эта пока предварительная.
Беспилотная опасность в Тульской области была объявлена в полночь, об отбое режима губернатор сообщил в 02.54.
Ранее в Туле и области звучали сирены ракетной опасности.
Напомним, телефон экстренных служб – 112. Берегите себя и своих близких!