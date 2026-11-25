Киев угрожает Туле ракетами, тревога во всём регионе срочно объявлена днём 25 ноября: звучат сирены, экстренными сообщениями прерваны теле- радиоэфиры, к населению обратился губернатор.

«Ракетная опасность в Тульской области. Уважаемые жители! Сохраняйте спокойствие и следуйте официальным рекомендациям», – провозгласил мессенджер-канал Дмитрия Миляева в 15.57.

Предыдущая ракетная опасность разбудила Тулу ночью 25 ноября.

На заметку: номера телефонов экстренных служб: 01, 101, 112.