Киев угрожает Туле ракетами, тревога во всём регионе срочно объявлена днём 25 ноября: звучат сирены, экстренными сообщениями прерваны теле- радиоэфиры, к населению обратился губернатор.
«Ракетная опасность в Тульской области. Уважаемые жители! Сохраняйте спокойствие и следуйте официальным рекомендациям», – провозгласил мессенджер-канал Дмитрия Миляева в 15.57.
Предыдущая ракетная опасность разбудила Тулу ночью 25 ноября.
На заметку: номера телефонов экстренных служб: 01, 101, 112.
ОБНОВЛЕНИЕ: в 16.41 губернатор Миляев проинформировал об отбое ракетной опасности в Тульской области, сообщений о каких-либо происшествиях в небе над регионом за время тревоги не поступало.