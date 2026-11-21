В Тульской области аттестовано пять гидов-экскурсоводов. В их числе два представителя Филиала Исторического музея и первый специалист по Щёкинскому району. Об этом сообщает региональное правительство.

Проходить аттестацию должны все действующие экскурсоводы и гиды-переводчики, желающими работать на территории города или области.

Для этого сотрудник подаёт заявление через портал Госуслуг, а затем проходит тестирования (если стаж работы экскурсоводом не превышает три года) и практическую часть.

Проверяющая комиссия состоит из представителей министерства туризма, преподавателей вузов, музейных работников.

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