Тульской области в качестве возмещения затрат на размещение и питание прибывших в массовом экстренном порядке с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской, Белгородской и Курской областей в 2022-2025 годах, перечислят почти 607,7 млн рублей.

Подписано соответствующее распоряжение федерального правительства. Больше, чем Тульская, компенсацию получат лишь Воронежская область, Краснодарский край и Ростовская область — исходя из количества принятых беженцев и вынужденных переселенцев.

Деньги выделялись на размещение (до 913 рублей на человека в сутки) и питание (до 415 рублей на человека в сутки), и с 2022 года федеральными властями ни разу не индексировались. В своё время tula.aif.ru писали о перечислении оперативных траншей Тульской области на эти цели в 2022-2023 годах: например, 16 млн в апреле 2022 года, 57,6 млн в июле, 59 млн в августе, 61,2 млн в октябре, 66,1 млн в ноябре, 76,1 млн в декабре 2022 года, а также выплаты в 2023 году, в частности, — 73,6 млн в марте, 71,5 млн в апреле, в 2024 году — 66,2 млн в феврале, 101,3 млн в августе и далее.

По состоянию на начало 2025 года через пункты временного размещения в Тульской области прошли 10 169 человек, в том числе 3 178 детей. Из них к этому моменту в ПВР всё ещё находились 1 689 человек, в том числе 314 детей.

Но вообще Тульская область принимала людей с Донбасса ещё в 2014 году. Многие вынужденно приезжие отмечали тёплое, чуткое отношение к себе на тульской земле. Были и те, кто потом решил остаться здесь.