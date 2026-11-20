В 2027 году Тула и Новомосковск сохранят полномочия в сфере перевозок пассажиров по регулярным маршрутам общественного транспорта. Об этом министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская заявила, отвечая на вопрос tula.aif.ru о перспективах передачи таких полномочий на региональный уровень. Однако, по её же словам, уже в следующем году этот вопрос может быть рассмотрен с перспективой соответствующих изменений к началу 2028 года.

«Решение должно быть взвешенным, и самое главное — непросто на бумаге и непросто передачей полномочий ради самой передачи. Эта мера призвана призвана повысить, в первую очередь, эффективность качества перевозок, чтобы пассажиры от этого увидели результат. И поэтому рассматривается много критериев. Только после прихода к пониманию, что это будет эффективно, последует соответствующее решение», — заявила Воскресенская.

Напомним, этот вопрос ранее уже рассматривался, но был отложен.