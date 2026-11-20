Ракетная опасность объявлена в Туле после полуночи 21 ноября. Особый режим введён во всём регионе. Жителей просят сохранять спокойствие и хладнокровно следовать базовым мерам безопасности. Информацию распространил канал главы региона Миляева.

«Ракетная опасность в Тульской области. Уважаемые жители! Сохраняйте спокойствие и следуйте официальным рекомендациям», – провозгласил губернатор в 00.15.

На заметку: номера телефонов экстренных служб: 01, 101, 112.