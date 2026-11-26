В этот день 85 лет назад немецкой 3-й танковой дивизии удалось перерезать железную дорогу и шоссе Тула — Москва севернее Тулы. Но для развития успеха сил у гитлеровцев уже не хватило.

Подступы к Туле с юга защищают 217-я (командир Кузьма Трубников ) и 154-я (командир генерал-майор Яков Фоканов) стрелковые дивизии, находившиеся на рубеже Плеханово — Михалково — Осиновая Гора. На этом же участке находится часть сил 260-й стрелковой дивизии и 111-й кавалерийский полк.

329-я стрелковая дивизия под командованием полковника Гайка Мартиросяна после упорных боёв, продолжавшихся с 18 ноября, оставила город Донской.

2-й кавалерийский корпус генерал-майора Павла Белова был переименован в 1-й гвардейский кавалерийский корпус, а 3-й кавалерийский корпус — во 2-й гвардейский кавалерийский корпус.

1-й гвардейский кавалерийский корпус, 112-я танковая дивизия и ряд других частей фронта в районе Каширы не дали противнику продвинуться дальше на этом участке. На помощь сражавшимся там частям были дополнительно переброшены 173-я стрелковая дивизия и 15-й гвардейский миномётный полк.

Вышедшая накануне из окружения 239-я стрелковая дивизия в ночь с 25 на 26 ноября нанесла удар по селу Спасское и в течение трёхчасового боя уничтожила находившийся там немецкий полк. Было захвачено большое количество трофеев, включая полковое знамя. Тем временем, немецкие части вновь соединили кольцо окружения под Ольховцом, отрезав от главных сил дивизии авангардный 817-й стрелковый полк.

Войска Юго-Западного фронта вели бои с частями 2-й немецкой армии на елецком направлении и в районе Тима. 13-я армия вела сдерживающие оборонительные бои с противником по всей полосе обороны. 132-я стрелковая дивизия отошла на новый рубеж обороны Ламские Высоты-2, Товарково, Осипово.

55-я кавалерийская дивизия под давлением противника, наступавшего силами свыше полка пехоты, отошла на рубеж Осипово, Знаменское, где продолжала вести бой. 307-я стрелковая дивизия на прежнем рубеже вела бой с неприятелем, прорвавшимся на Слободку. 143-я стрелковая дивизия под давлением противника отошла на рубеж Успенское, Короткая, Озерки, Мезенцево. 6-я гвардейская стрелковая дивизия в результате наступления продвинулась своим левым флангом и заняла рубеж Покровка, Стрельцы, северная окраина Иноземки, Круглики, Лобаново (8 километров юго-восточнее Ефремова).