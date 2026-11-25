Украинские БПЛА зафиксированы по направлению к Туле в ночь на 26 ноября. Беспилотная опасность незамедлительно введена во всех районах региона. К населению ровно в полночь обратился губернатор.

«Беспилотная опасность в Тульской области. Сохраняйте спокойствие», – появился пост на ресурсе Дмитрия Миляева в 00.00.

Предыдущую БПЛА-тревогу в Тульской области отменили утром 24 ноября . Информации о сбитых беспилотниках, равно как и о связанных с этим каких-либо происшествиях, не было.

К сведению, телефон экстренных служб – 112.