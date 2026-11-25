В этот день 85 лет назад Сталиногорск-1 был оккупирован врагом. Советская 239-я дивизия вела бои в окружении юго-восточнее города. Крайне недостаточное количество боеприпасов и продовольствия, а также до 800 человек раненых вынудили комдива полковника Гайка Мартиросяна прорываться из окружения, результатом чего стал выход дивизии из окружения на рубеже Иваньково – Спасское. В ночь на 26 ноября завязался бой за Спасское.

В самом Сталиногорске с первых же дней оккупации фашисты установили жестокий террор против местного населения. Временно потерявшая боеспособность после 10 суток кровопролитных боев с советской 239-й стрелковой дивизией, немецкая 112-я пехотная дивизия была оставлена в городе в качестве оккупационных сил. Ещё накануне, 24 ноября на станции Маклец были расстреляны 12 учащихся Сталиногорского ремесленного училища по подозрению в принадлежности к партизанам. В тот же день был расстрелян один гражданский, попытавшийся взорвать железнодорожные пути в 2,5 км к северу-северо-западнее Ильинского (Маклец). Дозорным отрядом 2-й роты 79-го сапёрного батальона вермахта в районе Сталиногорска были расстреляны 9 партизан (по версии немцев – прим. tula.aif.ru).

В те дни оккупации в городе действовала подпольная комсомольская организация. Во главе организации находился Михаил Серафимович, секретарь комитета комсомола анилино-красочного завода, начальник цеха предприятия, оставшийся в тылу врага под псевдонимом «Владимир Иванович Володин». Многие комсомольцы-подпольщики погибли.

Когда в город ворвались немецко-фашистские захватчики, в больничном госпитале, размещённом в здании Сталиногорской больницы, было около 300 раненых. Многих разобрали по домам горожане, около 120 тяжелораненых нетранспортабельных бойцов и командиров находились в госпитале. Около больницы был установлен немецкий пост, 22 раненых советских солдата были расстреляны врагами.

В ночь на 25 ноября 112-я танковая дивизия под командованием полковника Андрея Гетмана начала переправу через Оку по железнодорожному мосту у Серпухова. Операция завершена удачно, утром дивизия подошла к Иванькову (юго-западнее Каширы).

Тульский горисполком 25 ноября 1941 года принял решение о выдаче единовременных пособий жителям Тулы, пострадавшим в связи с военными действиями.