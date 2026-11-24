Губернатор Дмитрий Миляев внёс в Тульскую областную думу проект закона о Каменском муниципальном округе. Документ предполагает объединение обоих сельских поселений в составе одноимённого района — Архангельского и Яблоневского — в единый муниципалитет со статусом округа.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он «направлен на совершенствование структуры местного самоуправления». В частности, предусматривается переходный период до 1 января 2028 года. К этому времени необходимо:

- принять устав Каменского муниципального округа;

- сверстать, рассмотреть и утвердить местный бюджет на 2028 финансовый год;

- подготовить проекты решений об установлении местных налогов и сборов во вновь образованном округе.

Предполагается, что объединение поселений (далее цитата из пояснительной записки — прим. tula.aif.ru) «будет способствовать повышению эффективности управления, усилению координации в решении таких вопросов местного значения как транспорт, ЖКХ, социальная сфера, а также обеспечению единой стратегии социально-экономического развития территории муниципального образования».

При образовании муниципального округа сохраняются все прежние гарантии и меры поддержки для жителей, говорится в документе.

Напомним, в Тульской области начался переходный период по преобразованию всех оставшихся 14-ти муниципальных районов в округа. Выборы в окружные собрания депутатов предположительно состоятся 4 апреля 2027 года.