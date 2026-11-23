В связи с преобразованием 14-ти муниципальных районов Тульской области в округа, 4 апреля 2027 года в Тульской области пройдут выборы в собрания депутатов вновь создаваемых территориальных единиц. Эту информацию tula.aif.ru подтвердили сразу несколько руководителей органов местного самоуправления.

В этот день своё волеизъявление предстоит выразить избирателям Арсеньевского, Белёвского, Богородицкого, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Одоевского, Суворовского, Тёпло-Огарёвского, Узловского, Чернского, Щёкинского и Ясногорского районов. По состоянию на 1 июля 2026 года это 378 648 человек, внесённых в списки избирателей. Согласно законодательству, выборы пройдут по мажоритарной системе с образованием многомандатных избирательных округов. Численность новых собраний депутатов будет варьироваться от 15 до 25 человек. После выборов губернатор назначит временно исполняющих обязанности глав муниципальных округов, а новым депутатам предстоит принять уставы вновь образованных округов.