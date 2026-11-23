В Тульской области запущен процесс преобразования оставшихся 14-ти муниципальных районов в муниципальные округа. Во всех городских и сельских поселениях уже прошли публичные слушания, и реформа получила формальную поддержку с мест. Изменения предполагают переход к одноуровневой системе местного самоуправления, которая подразумевает упразднение МО в составе районов. Эту информацию tula.aif.ru подтвердили руководители сразу нескольких муниципалитетов и местных администраций.

Завершат все необходимые процедуры в 2027 году. Напомним, раньше других аналогичную схему реализовали в Новомосковске, сделав его городским округом, в составе самого города и населённых пунктов упразднённого района. Позднее то же самое произошло в Алексине и Ефремове, а также Туле, к которой присоединили бывший Ленинский район. В 2025 году были образованы пять пилотных муниципальных округов — Венёвский, Воловский, Дубенский, Куркинский и Плавский.

Там впервые реализовали и новую одноглавую схему управления: после муниципальных выборов губернатор назначил временно исполняющих обязанности глав округов (все — бывшие главы соответствующих районных администраций), которые затем по результатам конкурса были избраны главами своих округов с исполнительно-распорядительными полномочиями.

Таким образом, двуглавая схема сосуществования главы МО — председателя собрания представителей и главы местной администрации там ушла в прошлое спустя 20 лет после её внедрения. В новых округах глава теперь один, а в собрании депутатов — лишь председатель. После всех необходимых преобразований такая система станет повсеместной во всех бывших районах региона.