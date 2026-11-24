По прогнозу синоптиков сайта gismeteo, в Туле 25 ноября будет пасмурная погода, местами пройдёт сильный снег. Выпадет около 20 см осадков.



Утром пасмурно, столбики термометров покажут -2℃, днём облачно, температура воздуха 0℃. Ветер северо-западный, порывистый, до 8 м/с, атмосферное давление 733 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 83%.



Ночью облачно, небольшой мокрый снег, температура воздуха опустится до -4℃, ветер северо-западный, с порывами до 8 м/с, атмосферное давление 740 мм рт. ст.



По геомагнитной активности ожидаются небольшие возмущения. Высота снежного покрова достигнет 10,2 см.