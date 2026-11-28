Двумя указами губернатора Дмитрия Миляева почётные звания городов трудовой славы присвоены Донскому и Узловой с формулировкой «за вклад в развитие промышленного потенциала России и Тульской области, высокие результаты социально-экономического развития».

Как ранее напомнили в областной думе, донской уголь снабжал страну топливом и на заре Советской власти, и в годы Великой Отечественной войны. Только за 1942-1945 годы 97 предприятиям Донского были вручены переходящие Красные знамёна государственного комитета обороны, Всесоюзного центрального совета профсоюзов, и отраслевого народного комиссариата, а 40 шахтёров стали победителями в соревновании ведущих профессий Мосбасса. Вклад горняков Донского района от уровня всей добычи Мосбасса составлял в среднем 42%.

В годы войны ударно трудились и жители Узловой. 85 предприятий города были удостоены переходящих Красных знамён. Узловское отделение железной дороги уверенно держало первое место в социалистическом соревновании среди других участков Московско-Донбасской дороги. Ударно работали специалисты машиностроительного завода и труженики села.

Напомним, ранее, в 2013 года городом трудовой славы стал Новомосковск.