На 216-м километре трассы М-4 в Узловском районе произошло серьёзное ДТП с участием грузовика, трактора и легкового автомобиля. В результате аварии пострадал 27-летний мужчина, сообщает ГУ МЧС.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели 30-й пожарно-спасательной части. Пострадавший оказался заблокирован в кабине грузового автомобиля. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС аккуратно извлекли мужчину из повреждённой машины.

«К ликвидации последствий ДТП привлекались пять спасателей и одна единица спецтехники», - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, три человека госпитализированы после столкновения двух авто в п. Косая гора.