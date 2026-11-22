В Роспотребнадзоре по Тульской области рассказали, как правильно выбирать цитрусовые.

По данным пресс-службы регионального Управления, свежий плод равномерно окрашен, на нём нет коричневых пятен. Он имеет пористую и упругую кожуру. Она должна легко отделяться. Запах должен быть насыщенным и свежим. У хорошего фрукта вес больше его размера.

У несвежего плода есть признаки гнили, вмятины и повреждения. Он слишком мягкий или наоборот твёрдый.

Важно отметить, что хвостик с зелёными листьями не показывает свежесть цитрусовых.

Выбирать фрукты необходимо в местах санкционированной торговли. Продукция должна быть с маркировкой с указанием страны происхождения, года урожая и сроков годности. Также важно наличие деклараций о соответствии и товарно-транспортных накладных.

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