В Общественной палате РФ прошла торжественная церемония награждения победителей V Всероссийского конкурса «Виртуальный тур по многонациональной России». Всего на конкурс поступило 304 заявки, а в спецноминации «Уникальный экспонат этнокультурной выставки» победу одержал еврейский самовар из коллекции семьи Басиных. Награду получила заведующая Музеем истории евреев Тулы Малика Мухутдинова.

«Для нас это не просто награда. Это признание истории, которую мы бережём, — отметила Малика Мухутдинова. — Самовар с магендавидами — молчаливый свидетель эпохи, когда еврейским мастерам в царской России было запрещено заниматься самоварным производством. Они работали в подполье, но оставляли на металле свою веру и надежду».

Магендавид (в переводе с иврита — «щит Давида») — это шестиконечная звезда, один из главных символов иудаизма и еврейского народа. Изображения магендавида на самоваре делают его не только предметом быта, но и уникальным историческим артефактом.

Председатель Общественной палаты РФ Владимир Зорин подчеркнул, что такие проекты помогают сохранить и приумножить богатство традиций народов России. А главный хранитель Музея музыки Мария Шакирова добавила: «Если у вас есть уникальные экспонаты, о них нужно говорить, они прекрасно продвигают коллекцию».

Увидеть самовар с магендавидами своими глазами можно в музее областного благотворительного еврейского центра «Хасдэй Нэшама».