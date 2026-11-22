85 лет назад советские войска после тяжёлых боев по приказу командующего 50-й армией Аркадия Ермакова оставили Сталиногорск. Штаб армии уже третий день дислоцировался не в Туле, а в Венёве.

Секретарь Тульского обкома и горкома ВКП(б) Василий Жаворонков писал потом об этом тяжёлом дне:

«Впоследствии, через много лет после войны, по документам архива Министерства обороны стало известно, что перед тем, как Ермаков отменил свой приказ об оставлении Сталиногорска, 20 ноября им был получен приказ Г.К. Жукова, о содержании которого хорошо можно судить по документу, посланному Жуковым в Ставку: «Товарищу Сталину. В 22 часа 22.11.41 г. Командарм 50 тов. Болдин доложил, что Сталиногорск 2-й и ст. Узловая нашими войсками оставлены и заняты противником.

Считаем виновными в сдаче Сталиногорска 2-го бывшего Командарма 50 Ермакова. 20.11.41 г. командующим фронтом был дан Ермакову приказ атаковать 21.11 противника в районе Сталиногорск 2-й и Узловой силами стоявшей в районе Сталиногорск 2-й 108 танковой бригады, 125 танкового батальона, 239-й стрелковой дивизии и удерживать занимаемое в то время частями положение.

Ермаков вместо выполнения этого приказа, вопреки приказу фронта, 21.11 в 22.30 за подписью своей, члена Военного Совета и нач.штаба донёс штабу фронта, что им намечено (приводим дословно): «108 ТБР, 125 танк. бат. Немедленно вывести в район Ясенок-Поддубное, Горбачи и ударом во фланг и тыл уничтожить Арсеньевскую группировку противника с выводом на реку Шат на участке Марьино, Прудки. 239 СД и 41 КД, продолжая удерживать рубеж Панково, Узловая, Хованка, Высотское, Смородино, Карачаево, в случае наступления превосходящих сил противника, отойти на рубеж Иван-Озеро, Урванка, Сталиногорск 1-й, Донской, Дубовое, Карачево».

Военным Советом фронта этот приказ Ермакова был немедленно отменён. Ермаков, член Военного Совета и начальник штаба были лично об этом поставлены в известность, при этом им было указано на преступность этого плана операции, так как вывод 108 ТБР и 125 танк бат из района Сталиногорска означал сдачу Сталиногорска врагу без боя, Ермаковым приказ фронта был принят к исполнению.

Сталиногорск и Узловая, несмотря на приказ фронта, сданы, а 108 ТБР, 125 танк бат и 239 СД вышли примерно туда, куда указывалось в приказе Ермакова. Все обстоятельства сдачи Сталиногорска и степень виновности отдельных лиц нами расследуются.

П/п Жуков, Булганин.

23 ноября 1941 года».

Как известно, командующий 50-й армией Аркадий Ермаков был снят с поста командующего, 22 ноября сдал дела в Венёве вновь назначенному командующему Ивану Болдину и уехал в Москву. Командованием Западного Фронта после расследования обстоятельств сдачи Сталиногорска Ермаков был отдан под суд Военного Трибунала и осужден. После апелляции был помилован, дрался хорошо, дослужился в конце войны до генерал-лейтенанта».

Войска правого крыла Юго-Западного фронта в этот день силами 3-й, 13-й 40-й армий вели упорные бои за удержание Ефремова. Соединения 3-й армии продолжали вести упорные бои с пехотой и танками противника в районе Ефремова. 13-я армия вела бои с неприятелем в районе Ясеновой и Каменского.