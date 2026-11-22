Жителям объяснили, чем полезны цитрусовые. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, они богаты не только витамином С, но и флавоноидами. Это антиоксиданты, которые защищают организм от разрушения. Также плоды содержат фитонциды – природные вещества, повышающие иммунитет. В цитрусовых много пектинов – растворимой клетчатки, улучшающей пищеварение и способствующей выводу токсинов.

В лимонах содержится цитрин. Он улучшает усвояемость витамина С. Поэтому они и хороши в качестве профилактики простуды. Лимоны нормализуют сосудистый тонус и стабилизируют работу нервной системы. В их составе присутствует много меди. Она помогает в правильном усвоении белков, углеводов и железа.

Апельсины содержат аскорбиновую кислоту, витаминами В1, В2, В4, В5 и В6. Они полезны в поддержании здоровья нервной системы и мозга. В апельсинах есть витамин А и бета-каротин. Детям они нужны для умственного развития, пожилым – для профилактики возрастных изменений мозга.

Витаминно-минеральный состав мандаринов практически схож с тем, что у апельсинов. Также в них высокая концентрация флавоноида нобилетина, предотвращающего накопление жира в печени. Также вещество препятствует отложению холестериновых бляшек в сосудах, повышает чувствительность клеток к инсулину.

В грейпфрутах содержится горький флавоноид нарингенин. Он помогает печени сжигать жиры, влияет на скорость обмена веществ, снижение уровня холестерина в крови и подавляет аппетит.

Однако у цитрусовых есть несколько противопоказаний. Их не следует есть склонным к аллергии людям. Соки плодов имеют высокую кислотность и могут вызвать обострение хронического гастрита, язвы желудка или панкреатита.

Ранее tula.aif.ru публиковал рецепты морсов и чаев с цитрусовыми для иммунитета.